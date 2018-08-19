Появилось видео выступления казаков на свадьбе главы МИД Австрии
В сети появилось видео выступления Кубанского казачьего хора на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, который прибыл на торжество вместе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, казаки исполнили такие композиции, как «Многая и благая лета!» и «Любо, братцы, любо».
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Как отмечается, на видеозаписи видно, как Путин поздравляет Кнайсль.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин пробыл на свадьбе главы МИД Австрии час.
По его словам, Путин также потанцевал с Кнайсль.