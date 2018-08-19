Песков оценил переговоры Путина и Меркель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели длительные и обстоятельные переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в ходе встречи Путин и Меркель подробно обсудили двусторонние отношения.
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Он также добавил, что лидеры отметили положительную динамику торгового оборота между Россией и Германией.
Песков подчеркнул, что Путин и Меркель «очень подробно» обсудили ситуацию в Сирии.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Меркель продлились три часа.
Также стало известно, что Путин перед началом переговоров с Меркель рассказал о том, как прошел его визит на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.