Песков оценил переговоры Путина и Меркель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели длительные и обстоятельные переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе встречи Путин и Меркель подробно обсудили двусторонние отношения.

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Он также добавил, что лидеры отметили положительную динамику торгового оборота между Россией и Германией.

Песков подчеркнул, что Путин и Меркель «очень подробно» обсудили ситуацию в Сирии.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Меркель продлились три часа.

Также стало известно, что Путин перед началом переговоров с Меркель рассказал о том, как прошел его визит на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.