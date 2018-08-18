В ресторане рассказали о настроении Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Президенту России Владимиру Путину понравилась свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА «Новости».

Об этом рассказали в ресторане, принимавшем торжество.

На вопрос о том, в каком настроении был президент России, собеседник агентства ответил, что мероприятие «ему понравилось». Торжество прошло хорошо, добавил он.

Ранее Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал о том, как прошел его визит на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. По словам Путина, поездка была очень доброй.