Парламент Турции создаст группу дружбы с парламентариями России, передает РИА «Новости» заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина по итогам визита в Анкару.

«В Госдуме есть группа дружбы с парламентом Турции, но у них такой группы нет. Сейчас приняли решение — мы это обсуждали на встрече — будут такую группу создавать», — сказал Володин.

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Он также подчеркнул потенциал межпарламентских отношений России и Турции.

«Возможности отношений с Турцией в рамках парламентского измерения далеко не использованы. Сегодня отношения России и Турции находятся на подъеме, но что касается парламентов, мы недостаточно работаем в этой сфере», — добавил он.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.