Путин и Курц поговорили в аэропорту после свадьбы главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц поговорили в аэропорту после свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кроме того, отдельно состоялась краткая беседа президента Путина с канцлером Австрии Курцем», — сказал Песков.

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Также сообщается, что, несмотря на неформальный визит Путина, лидеры двух стран воспользовались возможностью провести разговор перед вылетом Путина в Берлин, где у российского лидера запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее сообщалось, что Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе.

Глава государства также попрощался с супругом Кнайсль, бизнесменом Вольфгангом Майлингером.