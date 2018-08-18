Володин встретился с Эрдоганом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

«Встреча прошла в субботу после завершения работы шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития», — сообщили в делегации Госдумы, принявшей участие в съезде по приглашению руководства страны.

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Подробности состоявшейся беседы пока неизвестны.

Также Вячеслав Володин пригласил министра иностранных дел Турции Мавлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить Государственную Думу.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган могут провести личную встречу во время саммита России, Турции и Ирана в Тегеране.