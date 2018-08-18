В КНДР призвали Трампа принимать «смелые решения»

Американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео не должны позволить внутриполитической борьбе испортить отношения между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Нодон Синмун», официальную газету правящей Трудовой партии Кореи.

Как отмечается, в настоящее время отношения двух стран зашли в «тупик», который требует от президента США «смелых решений».

Реклама

«Президент Трамп претворил в жизнь то, что не смог ни один другой президент, — фантастическую встречу КНДР и США…, потому что он действовал согласно своей воле и решимости, не колебался и не слушался беспрекословно своих помощников», — говорится в материале.

Также подчеркивается, что противники Трампа не уверены в невозможности денуклеаризации КНДР и обвиняют северокорейскую сторону в тайной постройке ядерный объектов.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокомментировал международные санкции в отношении КНДР.