Путин прилетел в Грац на свадьбу главы МИД Австрии

Российский президент Владимир Путин прилетел в Австрию, чтобы принять участие в свадьбе главы внешнеполитического ведомства страны Карин Кнайсль, передает телеканал Oe24.

Как отмечается, самолет российского лидера приземлился в аэропорту города Грац, который расположен на юге федеральной земли Штирия.

Реклама

Согласно имеющейся информации, на свадебную церемонию Путин из аэропорта прилетит на вертолете.

Ранее стала известна стоимость поездки кубанских казаков на свадьбу с Путиным в Австрию. Из данных госзакупок следует, что 17 музыкантов ансамбля поехали в Вену из Краснодара через Стамбул. Для хора забронировали семь номеров по 63 тысячи рублей за две ночи, остальные — по 90 тысяч рублей за две ночи в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, который находится в 9 км от ресторана, в котором, предположительно, и состоится свадьба.