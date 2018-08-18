Handelsblatt: Трамп сблизил Москву и Берлин
Действия президента США Дональда Трампа привели к улучшению отношений между Россией и Германией. Об этом сообщает Handelsblatt.
По данным издания, выход США из ядерной сделки по Ирану привел к «закономерному» сближению России и Германии.
Как отмечается, предстоящая встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель может стать первым шагом в деле нормализации ситуации в мире.
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При этом, по мнению экспертов, Путин и Меркель могут достигнуть компромисса в ряде вопросов из-за непредсказуемых действий Трампа.
Ранее сообщалось, что Меркель поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с Путиным.