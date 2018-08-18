Сенатор США предложил запретить Трампу отзывать доступ к секретной информации

Американский сенатор Марк Уорнер в твиттере заявил о намерении представить на рассмотрение конгресса США поправку, которая лишит президента США Дональда Трампа права отзывать доступ к секретной информации у бывших чиновников.

По его словам, он планирует представить данную поправку в течении недели.

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Он также добавил, что поправка позволит запретить Трампу «запугивать» критикующих его чиновников.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп намерен отозвать доступ к секретной информации еще у нескольких бывших сотрудников разведки, которые имели отношение к расследованию о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.