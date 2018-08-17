Захарова пошутила про деньги Госдепа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над планами США прекратить программу финансовой помощи для стабилизации ситуации в Сирии. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Ранее стало известно, что более $200 млн., которые раньше выделялись Сирии, Госдеп перенаправит для помощи другим регионам.

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По словам Захаровой, «Исламского государства», «непримиримых боевиков» и «Белых касок» в стране больше нет.

«Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать», — отметила представитель МИДа.

Ранее в Госдепе заявили об учреждении должности помощника госсекретаря по Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.