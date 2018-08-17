В Госдепе заявили об утверждении должности секретаря по Сирии

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэерт заявила, что в ведомстве приняли решение о создании должности представителя госсекретаря по сирийскому диалогу, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что пост займет бывший посол США в Ираке Джим Джеффри.

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Кроме того, Джоэл Рейберн станет заместителем помощника госсекретаря по Ливану и спецпосланником по Сирии.

Отмечается, что оба дипломата будут работать над усилиями по «окончанию сирийского конфликта».

Также, по словам Науэрт, США продолжает общение с Россией на разных уровнях по политической и военной ситуации в Сирии.

Ранее стало известно, что США сократят программы финансовой помощи Сирии, перенаправив освободившиеся средства на помощь другим регионам.