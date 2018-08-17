Саакашвили объявил об участии своей партии в выборах на Украине в 2019 году

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью радио «Новое время» заявил, что его партия «Движение новых сил» примет участие в парламентских выборах на Украине в 2019 году.

Саакашвили также заявил, что вернется на Украину тогда, когда уйдет президент страны Петр Порошенко, после чего он планирует восстановить свое гражданство через судебную систему.

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«Потому что элементарно там было все нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке», — сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что намерен добиться ответа за произошедшее.

Ранее Саакашвили рассказал об уголовных делах против Порошенко в США.