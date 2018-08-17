Меркель поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, однако предупредила, что от предстоящей встречи не следует ждать прорывов.

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«Эта рабочая встреча, от нее не надо ждать особых результатов», — сказала Меркель.

Она также отметила, что будет поднята тема возможного саммита Германии, Франции, России и Турции по Сирии, чтобы определить, есть ли в целом смысл его проводить. По ее утверждению, российско-германское сотрудничество очень многообразно, и она хотела бы «продолжить этот диалог».

«Количество проблем, которыми мы занимаемся, от Украины до Сирии, до вопроса о нашем сотрудничестве в экономической сфере, так многообразно, что это оправдывает постоянный диалог», — добавила Меркель.

Встреча лидеров России и Германии состоится завтра, 18 августа, недалеко от Берлина.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с членами Совбеза темы переговоров с Меркель.