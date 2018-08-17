В Крыму заявили, что признание полуострова российским «набирает обороты»

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что западные страны все чаще отождествляют Крымский полуостров с территорией России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Гемпеля, о том, что процесс признания полуострова набирает обороты, свидетельствует демонстрация немецким телеканалом 3Sat российской карты, где Крым закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны.

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«Санкции санкциями, де-юре непризнание Крыма есть, но по сути, как бы сказал Остап Бендер из романа Ильфа и Петрова: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели». Обратной дороги нет», — заявил Гемпель.

Он полагает, что Крым все больше привлекает иностранные делегации, «которые активно рассказывают правду о происходящих на полуострове процессах». Также Гемпель рассказал о предложениях инвестиций и сотрудничества от иностранцев.

Ранее на немецком канале 3Sat была показана карта России с Крымским полуостровом.