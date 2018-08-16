Bloomberg: в Кремле надеются на улучшение отношений с США

Несмотря на повторно введенные США санкции против России, в Кремле надеются, что американский президент Дональд Трамп в конечном итоге сможет пойти на улучшение отношений с Москвой или, по крайней мере, предотвратить растущее давление в конгрессе вокруг принятия более жестких антироссийских санкций. Об этом Bloomberg сообщили близкие к руководству источники.

На данный момент Россия воздержалась от ответных мер в связи с новыми санкциями CША, ограничившись риторикой, отмечает агентство.

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В Кремле также надеются, что взаимопонимание и взаимодействие между лидерами России и США продолжатся. Тем не менее, в Кремле верят, что президент США Дональд Трамп действительно хочет возродить отношения с Россией, рассказал источник.

Чиновники убеждены, что стремление Трампа к более теплым связям, вероятно, защитят страну от разрушительных санкций, подобных тем, которые американский лидер ввел в отношении Ирана.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что разведка узнала о реакции в Кремле на саммит президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки.