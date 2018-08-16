В Кремле раскрыли подробности о поездке Путина на свадьбу

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, когда президент России Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА «Новости».

По его словам, это произошло во время последнего визита Путина в Вену.

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«Президент был в Вене. И именно в Вене он получил приглашение от министра и с удовольствием его принял», — сказал Песков.

Он отметил, что российский лидер посетит свадебное торжество в Австрии по пути в Германию, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«По дороге в Берлин президент совершит остановку в Австрии», — уточнил Песков.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков также подтвердил намерение Путина посетить свадьбу в Австрии. По его словам, во время визита в Вену глава австрийского МИДа «пригласила президента», а в связи с предстоящей поездкой Путина в Берлин появилась такая возможность.