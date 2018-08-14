Порошенко обеспокоен недопуском украинцев в Израиль

Президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров с министром по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным обсудил подписание соглашения о свободной торговле между странами, а также призвал решить проблемы с въездом украинских граждан в Израиль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

Подчеркивается, что несмотря на безвизовый режим поездок для граждан обоих государств у украинцев возникают проблемы при въезде в Израиль. Порошенко призвал израильскую сторону принять «все возможные меры» для улучшения ситуации в этой сфере.

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Также украинский президент отметил активизацию политического диалога с Израилем и выразил надежду на его дальнейшее продолжение. Сообщается, что Украина и Израиль договорились о необходимости подписания соглашения о свободной торговле в ближайшее время.

Ранее Порошенко заявил о возрастании «ценности украинского паспорта» из-за «безвиза».