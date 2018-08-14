NYT: Путин и Меркель могут договориться о реакции на пошлины Трампа

У президента России Владимира Путина состоится «неожиданная встреча» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет американская газета The New York Times. Двусторонние переговоры пройдут недалеко от Берлина в эти выходные.

Эксперты отмечают, что такой «неожиданный шаг», показывает, как враги и союзники Соединенных Штатов реагируют на резкие пошлины администрации президента США Дональда Трампа и его непредсказуемую дипломатию.

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На встрече Меркель и Путин, как ожидается, будут обсуждать вопросы о ситуации в Сирии, на Украине, а также совместный проект «Северный поток-2». В последний раз лидеры Германии и России встречались в мае в президентской резиденции Путина в Сочи.

По словам экспертов, помимо данных пунктов встречи, двое лидеров также могут попытаться укрепить союз и обменяться идеями о том, как лучше всего реагировать на пошлины Трампа. Как Россия, так и Германия, пострадали от введения пошлин на алюминий и сталь, и обе страны опасаются волновых эффектов, которые могут последовать после недавних мер Вашингтона против Турции.

Как отмечает исполнительный директор Восточного комитета немецкой бизнес-ассоциации Михаил Хармс, по некоторым вопросам Россия и Германия сотрудничают более тесно в ответ на политику Вашингтона.

Соединенные Штаты всегда выступали против проекта российско-немецкого газопровода «Северный поток-2». Об этом американский лидер говорил и перед открытием саммита НАТО в прошлом месяце, когда Трамп использовал этот проект в качестве основы для громкой риторической атаки на Германию.

NYT добавляет, что Берлин по-прежнему сохраняет экономические санкции против Москвы, однако их связывает долгая история экономических и других связей, а также историческое наследие.