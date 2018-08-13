Адвокат Трампа назвал сроки решения о его допросе по «российскому делу»

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое российское вмешательство в выборы в США в 2016 году, примет решение о допросе американского лидера на этой неделе. Об этом пишет Politico со ссылкой на слова Джулиани в эфире Fox News.

Ранее сообщалось, что Мюллер предложил Трампу ответить на вопросы по «российскому делу». Юристы советовали Трампу не ходить на допрос, однако впоследствии выдвинули требования, при которых его беседа с Джулиани может состояться.

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«Я думаю, что он [Мюллер] в течение недели ответит на наши встречные требования», — сказал Джулиани.

Также юрист отметил, что Мюллер, по его мнению, закончит расследование по «российскому делу» к началу сентября.

Ранее Джулиани заявлял, что Трампу стоит дать показания по «российскому делу», так как это поможет «покончить» с обвинениями против американского президента.