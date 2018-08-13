Песков подтвердил дату встречи Путина и Меркель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель встретятся 18 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Путин в ближайшую субботу, 18 августа, отправится в Берлин на встречу с Меркель. Сообщалось, что она пройдет во дворце Мезеберг.

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«В ФРГ подтверждаю. Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа», — сказал Песков.

Ожидается, что на личной встрече лидеры стран обсудят урегулирование ситуации в Сирии и на Украине.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, о чем будут говорить Меркель и Путин в Берлине.