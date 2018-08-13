Стала известна дата встречи Путина и Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным 18 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Встреча пройдет во дворце Мезеберг неподалеку от Берлина.

«Никогда нельзя точно сказать, о чем пойдет речь на встрече такого уровня… могу предположить, что будут подняты вопросы двусторонних отношений, конфликт в Сирии… и урегулирование на востоке Украины, а также энергетическое сотрудничество», — сказал Зайберт, отвечая на вопрос о тематике переговоров.

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Он также отметил, что неизвестно, состоится ли встреча на уровне глав МИД.

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель по телефону обсудили ряд международных и региональных проблем.