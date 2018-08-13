Politico рассказал о дипломатической бестактности Трампа

Источники в окружении президента США рассказали о сложностях дипломатических уроков для Дональда Трампа, пишет журнал Politico.

По словам источников, Трампу бывает сложно объяснить, как правильно взаимодействовать с зарубежными лидерами. Например, Трамп несколько раз в первый год своего президентства хотел позвонить премьер-министру Японии Синдзо Абэ в середине дня. Сложность в том, что когда в Америке середина дня, в Японии — уже давно ночь. Помощники президента США должны были объяснить эту проблему, которая, по словам одного дипломатического источника, возникла на «постоянной основе», однако это было нелегко, говорится в материале.

Реклама

По словам бывшего чиновника из Совета по национальной безопасности США, Трамп был не безупречен в признании того, что лидер какой-либо другой страны за пределами Соединенных Штатов может уже спать или находиться в другом часовом поясе.

«Когда [Трамп] хочет позвонить кому-то, то он хочет позвонить кому-то. В этом случае он более импульсивен. Он не думает о том, который час или кто это», — сказал источник, близкий к президенту США.

Желание Трампа позвонить мировым лидерам в неудобные часы — это всего лишь один из многих ранее неизвестных дипломатических оплошностей президента США, которые он сделал с момента вступления в должность.

По информации двух осведомленных источников, однажды Трамп, изучая карту Южной Азии в преддверии встречи с премьер-министром Индии в 2017 году, назвал Непал созвучным на английском языке словом «сосок» [англ. nipple] и иронично обозвал государство Бутан «кнопкой» [англ. button].

Такие оплошности для неопытного во внешней политике человека не могут вызывать удивление. Тем не менее, некоторые бывшие дипломаты считают, что они рискуют нанести ощутимый вред имиджу и интересам Америки за рубежом. Сторонники Трампа указывают на то, что он никогда не был приверженцем хорошего этикета.