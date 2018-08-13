В Кремле рассказали о переговорах Путина и Роухани

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Сирии, отношения США и России, а также вопросы двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Путин и Роухани провели встречу на полях саммита глав государств «Каспийской пятерке» в городе Актау в Казахстане.

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«Ситуация, связанная с действиями Вашингтона, обсуждалась, двусторонние отношения российско-иранские, Сирия затрагивалась, широкий спектр тем, который был на повестке дня», — рассказал Песков.

Ранее Песков прокомментировал подписание конвенции по правовому статусу Каспия, которое состоялось на саммите в Актау.