Песков: Путин еще не давал поручений в связи с новыми санкциями США

Президент России Владимир Путин еще не давал поручений в связи с новыми антироссийскими санкциями США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что пока санкции еще не введены и неизвестно конкретное содержание ограничений, говорить об ответе преждевременно.

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При этом, по словам пресс-секретаря, можно утверждать, что ответ на санкции будет основываться на принципах взаимности и зеркальности.

Ранее МИД России отреагировал на новые санкции США против России.

8 августа Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Ограничения будут введены 22 августа.