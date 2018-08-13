Песков оценил подписание конвенции по Каспию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подписание конвенции по Каспию, передает РИА «Новости».

По его словам, урегулирование статуса Каспийского моря требует еще много работы, но прошедший в воскресенье саммит заложил юридическую основу для этого.

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«Впереди еще много работы по урегулированию вопросов, но основа — юридическая основа — создана, и, собственно, это является венцом работы, которая длилась не одно десятилетие среди прибрежных государств», — заявил Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что страны каспийской пятерки выполнят обязательства конвенции по статусу Каспия по неразмещению военных сил нерегиональных держав.

Документ подписали президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, и президент Ирана Хасан Роухани.