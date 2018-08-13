CNN: адвокат Трампа не допустит вопросов об экс-главе ФБР на допросе по «российскому делу»

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что не допустит вопроса об увольнении директора ФБР Джеймса Коми на допросе американского лидера Дональда Трампа у специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом Джулиани заявил во время эфира на телеканале CNN.

«Мы не собираемся отвечать на какие-либо вопросы о Коми», — сказал Джулиани.

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Президент США Дональд Трамп в мае 2017 года уволил главу ФБР Джеймса Коми, который на тот момент возглавлял собственное расследование агентства о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Это привело к предположению, что Трамп мог препятствовать правосудию в попытке развалить «российское дело».

Джулиани в эфире телеканала также опроверг информацию о том, что Трамп просил Коми «полегче» вести расследование о «российском вмешательстве», в частности, в отношении его экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который давал показания ФБР по «российскому делу».

По словам адвоката Трампа, между ним и Коми не было никакого разговора о Майкле Флинне. Джулиани считает, что вопросы Мюллера к американскому президенту о Коми — это «ловушка для лжесвидетельства».

Ранее Джулиани назвал дату завершения расследования в отношении Трампа.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.