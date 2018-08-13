СМИ назвали исторической конвенцию по Каспию

Западные СМИ назвали подписание конвенции по Каспию историческим решением, передает РИА «Новости».

Бельгийская радиостанция Premiere отметила, что работа над подписанием лидерами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана конвенции по правовому статусу Каспийского моря велась более 20 лет.

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«После 20 лет переговоров достигнуто историческое решение», – говорится в комментарии Premiere.

Политолог Олег Матвейчев пояснил, что главным достижением конвенции стало то, что на Каспие не будет никаких военных баз третьих государств.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что страны каспийской пятерки выполнят обязательства конвенции по статусу Каспия по неразмещению военных сил нерегиональных держав.

Документ подписали президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, и президент Ирана Хасан Роухани.