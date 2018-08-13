Советник Трампа опровергла заявления о проявлениях расизма со стороны президента

Советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что американский лидер Дональд Трамп не проявляет расовую ненависть к кому-либо. Об этом сообщает ABC News.

По ее словам, за два года работы с Трампом она ни разу не замечала за ним проявлений расизма.

Она также подчеркнула, что президент США никогда не использовал слово на букву «н».

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Ранее СМИ сообщили, что бывший советник президента США Омароса Манигол-Ньюман обвинила Трампа в расизме из-за употреблений слова на букву «н».

Как отмечается, Манигол-Ньюман также заявила, что слышала от Трампа употребление оскорблений расистского содержания в адрес наполовину филиппинца Джорджа Конуэя, который является мужем Келлиэнн Конуэй.