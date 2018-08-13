Сенатор США назвал условие для улучшения отношений с Россией

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Москве следует «изменить свое поведение» для улучшения отношений между США и Россией. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, России необходимо «лучше себя вести» для нормализации отношения с США.

Он также добавил, что признателен президенту США Дональду Трампу за то, что он дает «отпор» России в виде санкций.

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Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что США вводят новые санкции против России, так как исчерпали «ресурсы для развития».

По ее словам, российские власти «прорабатывают» ответные меры на новые санкции США.