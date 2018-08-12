Роухани: отношения России и Ирана развиваются в позитивном поле

Президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях Каспийского саммита заявил, что отношения между странами развиваются в позитивном поле, передает РИА «Новости».

«Очень рад тому факту, что с каждым годом наши двусторонние отношения развиваются только в позитивном поле», — сказал Роухани.

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Он напомнил, что недавно Иран официально расширил свое сотрудничество с ЕврАзЭс.

«Это новое событие, которое может способствовать развитию торговли между нашими сторонами. Другая сфера нашего взаимодействия — борьба с терроризмом, установление стабильности в регионе. Весь мир стал свидетелем того, что при помощи Ирана и России сирийская армия смогла сыграть важную роль в деле с терроризмом внутри своей страны», — отметил он.

Ранее Хасан Роухани заявил, что считает необходимым продолжить переговоры по окончательному разграничению дна Каспия.