СМИ: Порошенко трижды ошибся в первой строчке гимна Украины

Президент Украины Петр Порошенко допустил три ошибки, когда цитировал первую строчку гимна Украины в своем фейсбуке. На это обратила внимание газета «Известия».

Ранее сообщалось, что Порошенко поздравил Ялту с днем города и пожелал, чтобы над Крымом развевался украинский флаг.

Реклама

По данным издания, в соответствующем посте в фейсбуке он также процитировал первую строчку гимна Украины.

«Уверен, что в Ялте и по всему Крыму будет поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», — написал Порошенко.

При этом, отмечают «Известия», официальным текстом гимна является строчка «Ще не вмерла України і слава, і воля».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.