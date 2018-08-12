Меркель раскритиковала систему приема беженцев в Евросоюзе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Дублинский регламент, который регламентирует систему приема беженцев в Европейском союзе (ЕС), не работает. Об этом она сказала после переговоров с премьером Испании Педро Санчесом, сообщает Deutsche Welle.

По словам Меркель, чтобы добиться прогресса в вопросе с беженцами, всем участвующим сторонам необходимо вести переговоры. Она уточнила, что эту проблему должны обсуждать не только представители стран ЕС, но и руководители тех государств, из которых прибывают беженцы.

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«Недостаточно, когда мы лишь говорим об Африке, мы должны говорить с Африкой», — подчеркнула Меркель.

В июле Меркель поприветствовала компромисс по мигрантам между «Христианско-социальным союзом» (ХСС) и «Христианско-демократическим союзом» (ХДС).