Порошенко определил стратегическую цель Украины

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев будет продолжать движение по направлению к членству в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Порошенко, в ЕС признают, что украинская сторона достигла «серьезного прогресса» во внедрении реформ.

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«Украина ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ», — заявил Порошенко.

Он добавил, что украинская сторона продолжит движение к своей стратегической цели, которая заключается в членстве страны в ЕС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и призвал его соблюдать требования Международного валютного фонда.