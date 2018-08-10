Президент Абхазии пригласил Путина и Медведева на юбилей признания республики

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев были приглашены на празднование 10-летия признания независимости Абхазии. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, Путину и Медведеву были направлены телеграммы с приглашениями.

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Он также добавил, что на празднование также были приглашены лидеры других стран, признавших независимость Абхазии.

Хаджимба подчеркнул, что Абхазия продолжает укреплять свои международные позиции.

26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии. Также независимость республики признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.