В Венесуэле назвали число подозреваемых в покушении на Мадуро

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль в твиттере заявил, что число подозреваемых в покушении на президента страны Николаса Мадуро составляет 25 человек.

По его словам, в настоящее время восемь подозреваемых задержаны полицией.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле двух депутатов лишили неприкосновенности по делу о покушении на Мадуро.

Как отмечалось, Национальное учредительное собрание Венесуэлы на своем специальном заседании лишило парламентской неприкосновенности оппозиционных депутатов парламента Хулио Борхеса и Хуана Рекесенса.