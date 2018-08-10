В Венесуэле назвали число подозреваемых в покушении на Мадуро
Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль в твиттере заявил, что число подозреваемых в покушении на президента страны Николаса Мадуро составляет 25 человек.
По его словам, в настоящее время восемь подозреваемых задержаны полицией.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле двух депутатов лишили неприкосновенности по делу о покушении на Мадуро.
Как отмечалось, Национальное учредительное собрание Венесуэлы на своем специальном заседании лишило парламентской неприкосновенности оппозиционных депутатов парламента Хулио Борхеса и Хуана Рекесенса.