МИД просит Грецию объяснить ситуацию с визами для священников РПЦ

Российская сторона запросила у посольства Греции комментарий касательно ситуации с возможным отказом в выдаче виз священникам Русской православной церкви, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Мы направили соответствующую ноту в посольство Греческой Республики в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, либо дать какие-то разъяснения на этот счет. И мы, соответственно, сейчас ожидаем реакцию греческой стороны», — сказала Захарова.

Реклама

Она также подчеркнула, что министерство иностранных дел всегда внимательно занимается отслеживанием ситуации с выдачей виз россиянам и назвала любую дискриминацию в выдаче виз недопустимой.

Ранее в РПЦ заявили о безосновательном отказе Греции в выдаче виз.