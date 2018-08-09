Захарова потребовала раскрыть данные о производстве боевых химвеществ в Британии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что деятельность британской химлаборатории в Портон-Дауне должна оставаться в фокусе расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Слова Захаровой передает РИА «Новости».

Она отметила, что в ежегодном отчете о деятельности лаборатории Портон-Даун инцидент в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отражен очень кратко.

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«Разумеется, деятельность химлаборатории «Портон-Даун» должна оставаться в фокусе расследования. С учетом произошедшего какие-либо ссылки британской стороны на некий интерес национальной безопасности мы считаем неуместными», — заявила Захарова.

По ее словам, британские власти приняли решение, которое «вовлекло весь мир» и теперь им необходимо «нести ответственность». Захарова подчеркнула, что мировому сообществу необходимы ответы Британии о произошедшем в Солсбери и поэтому российские власти настаивают, чтобы представители Британии раскрыли подробности о синтезе боевых отравляющих веществ на территории страны.

Ранее постпредство России в ОЗХО заявляло, что Запад в деле Солсбери действует как прокурор, судья и палач.