В США анонсировали введение новых антироссийских санкций из-за инцидента в Солсбери

В американском Госдепе проинформировали, что введут новые антироссийские санкции в связи с отравлением «Новичком» в британском Солсбери, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

По предварительной информации, уведомление о новых ограничениях в отношении российской стороны будет опубликовано 22 августа.

Реклама

«После истечения 15-дневного периода с момента уведомления конгресса эти санкции вступят в силу», — говорится в заявлении.

Как отмечается, введение новых санкций связано с применением нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери.

Россия неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на своей территории или в СССР. Кроме того, российские власти много раз заявляли, что Россия не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Ранее сообщалось, что в США сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России.