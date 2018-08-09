Венесуэла запросила у США выдать подозреваемого в покушении на Мадуро

Венесуэла официально попросила США экстрадировать Османа Дельгадо Табоски, подозреваемого в организации неудавшегося покушения на президента Николаса Мадуро, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД страны.

«Выполняя поручения президента Николаса Мадуро, глава МИД Хорхе Арреаса и генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб встретились с американским поверенным в делах Джеймсом Стори», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Стори выразил серьезную обеспокоенность последними событиями в Венесуэле и заявил о готовности США к сотрудничеству.

Ранее Верховный суд Венесуэлы дал согласие на арест депутата Хулио Борхеса, который является лидером венесуэльской оппозиции, из-за обвинений в причастности к покушению на венесуэльского президента Николаса Мадуро.