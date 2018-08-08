NBC: США могут принять второй пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери

Власти США могут принять второй, «более болезненный», пакет санкций из-за инцидента с нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации США.

Ранее стало известно, что 22 августа Соединенные Штаты введут санкции против России из-за инцидента в Солсбери.

Реклама

По данным телеканала, чтобы не был введен второй пакет санкций, Россия должна гарантировать американским властям, что не будет использовать химическое оружие в будущем.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на территории России или СССР. Также российские власти неоднократно заявляли, что Россия не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.