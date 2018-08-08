Суд Венесуэлы разрешил арестовать депутата по делу о покушении на Мадуро

Верховный суд Венесуэлы дал согласие на арест депутата Хулио Борхеса, который является лидером венесуэльской оппозиции, из-за обвинений в причастности к покушению на венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Верховный суд распоряжается о … незамедлительном задержании члена национальной ассамблеи Хулио Борхеса», — говорится в решении суда.

Реклама

Ранее Мадуро заявлял, что Борхес участвовал в организации покушения.

Также ранее поступала информация, что двух депутатов парламента от оппозиционной партии могут лишить депутатской неприкосновенности для расследования покушения на Мадуро.

В субботу, 4 августа, на Мадуро было совершено покушение. Злоумышленники использовали дроны со взрывчаткой.