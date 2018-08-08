МИД России пошутил над НАТО из-за ошибочного пуска ракеты в Эстонии

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что НАТО является «бесполезным блоком» после новостей об ошибочном запуске боевой ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией. Комментарий МИДа размещен в официальном твиттере ведомства.

«Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный», — говорится в сообщении МИДа.

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Также представители внешнеполитического ведомства использовали хештег #МИДзнал.

Ранее сообщалось, что самолет испанских ВВС Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM. Позже представители эстонских ВВС заявили, что место падения ракеты найдено.