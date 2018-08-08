Венесуэла запросит у США и Колумбии помощь для расследования покушения на Мадуро

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что власти страны готовят запросы к Колумбии и США о помощи в расследовании покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наши прокуроры сейчас работают над запросами об обоюдной помощи в уголовных делах к США и Колумбии», — сказал Сааб в эфире местного телевидения.

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Генпрокурор отметил, что запросы необходимы для того, чтобы Колумбия и Соединенные Штаты сотрудничали в расследовании неудавшегося покушения.

Также, по его словам, в данный момент установлены 19 человек, которые были напрямую связаны с покушением.

В субботу, 4 августа, на Мадуро было совершено покушение. Злоумышленники использовали дроны со взрывчаткой.