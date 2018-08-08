В МИДе высмеяли сообщения СМИ о связи России с подготовкой беспорядков в Греции

Представители МИДа России на странице в фейсбуке опровергли сообщение греческой газеты Kontra News о связи Москвы с подготовкой беспорядков Салониках.

На странице МИДа отмечается, что статья под заголовком «Кто разрабатывает план срыва международной выставки-ярмарки в Салониках» вышла в греческом издании 23 июля.

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«Ссылаясь на анонимный источник в спецслужбах Греции, издание утверждает, что некие греческие банды уличных хулиганов, «финансируемые из черных касс [президента России Владимира] Путина» ведут подготовку к протестным акциям в Салониках», — говорится в фейсбуке МИДа.

Составители сообщения отметили, что у автора текста «все хорошо с фантазией» и отметили, что в статье «нет ни слова правды».

«Такие недружественные и, откровенно говоря, глупые выпады в адрес России позорят греческую журналистику», — заключили в российском МИДе.

Ранее источник сообщал, что МИД Греции вызвал представителя посольства России в Афинах.