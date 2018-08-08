Reuters: оппозиционер и бывший заключенный рассказал об организации нападения на Мадуро

Бывший глава венесуэльской городской полиции и оппозиционный к власти активист Сальваторе Луккезе рассказал агентству Reuters об организации нападения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло в субботу в Каракасе.

«У нас была цель, и на данный момент мы не смогли реализовать ее на 100%. Вооруженная борьба будет продолжаться», — cказал Луккезе.

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Луккезе рассказал агентству, что помог организовать операцию по запуску вооруженных беспилотных летательных аппаратов в субботу над местом выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который позже назвал это попыткой убийства. По словам Луккезе, он организовал нападение на венесуэльского лидера вместе с оппозиционной к Мадуро группой боевиков, известной в стране как «Сопротивление».

Луккезе описал попытку нападения на венесуэльского лидера как часть постоянных вооруженных усилий, направленных против Мадуро. Он отказался более конкретно описать свою роль в операции.

«Сопротивление» объединило группу уличных активистов, студентов и бывших офицеров. Организация имеет слабую формальную структуру, но известна в стране тем, что в последние годы становилась организатором акций протеста, в ходе которых демонстранты вступали в столкновения с полицией и военными.

Агентство отмечает, что ранее Луккезе отбыл срок и вышел на свободу в 2015 году. До этого он работал начальником полиции в Сан-Диего, штат Карабобо.