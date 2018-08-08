Пушков: в США намеренно дали Саакашвили «зеленый свет на агрессию» в Южной Осетии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал комментарий в связи непубличным заявлением американского госсекретаря Кондолизы Райс по поводу вины Саакашвили в эскалации событий в Южной Осетии в 2008 году. Об этом сенатор написал на своей странице в твиттере.

По словам Пушкова, «язык тела» администрации президента США Джорджа Буша был воспринят на тот момент президентом Грузии Михаилом Саакашвили как «сигнал к атаке».

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«[Кондолиза Райс] забыла упомянуть, что намерено выпустила поводок из рук, дав ему (Саакашвили. — Газета.Ru) зеленый свет на агрессию», — заявил Пушков.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что в частной беседе Райс признала, что Саакашвили «сорвался с поводка».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.