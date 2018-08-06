В ООН прокомментировали санкции США против Ирана

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что организация призывает к сохранению иранской ядерной сделки, несмотря на санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сохранение ядерного соглашения с Ираном является наилучшим способом для разрешения ситуации с новыми санкциями США.

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Он также добавил, что ООН выражает поддержку странам-участникам ядерной сделки с Ираном.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что не видит смысла в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом после возвращения санкций США против Тегерана.

6 августа Трамп одобрил указ о восстановлении санкций против Ирана.