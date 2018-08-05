Мадуро рассказал об организаторах покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением к нации после попытки покушения на него, сообщает РИА «Новости».

В ходе выступления Мадуро заявил, что атаку предприняли правые силы Венесуэлы и Колумбии.

«Немедленно началось расследование, оно уже продвинулось, уже задержана часть организаторов покушения», — сказал он.

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Кроме того, президент Венесуэлы добавил, что ряд организаторов покушения живут в США.

«Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида», — заявил он.

Ранее министр информации и связи Венесуэлы Хорхе прокомментировал попытку покушения на Мадуро.