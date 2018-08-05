Венесуэльское ТВ внезапно прекратило трансляцию выступления Мадуро
Венесуэльское телевидение внезапно прекратило трансляцию выступления президента страны Николаса Мадуро, сообщает El Nacional.
Отмечается, что трансляция прекратилась внезапно, и камеры перестали записывать президента. После этого чиновники, которые принимали участие в демонстрации на проспекте Боливара, принялись бежать.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Каракасе, на президента Венесуэлы было совершено покушение.
«Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным», — заявил источник.
Он не уточнил, о каком способе покушения идет речь.
Ранее Николас Мадуро анонсировал большие перемены в Венесуэле.
[#VIDEO] En cadena nacional, se observó el momento en que el Jefe de Estado y la primera Dama, Cilia Flores, reaccionan a la explosión y luego aparecen las imágenes de todos los militares en formación que corren ante el hecho irregular. #4Ago https://t.co/C3rMw9ujsh pic.twitter.com/gxHiCPqWHt— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 4 августа 2018 г.