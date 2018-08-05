Венесуэльское ТВ внезапно прекратило трансляцию выступления Мадуро

Венесуэльское телевидение внезапно прекратило трансляцию выступления президента страны Николаса Мадуро, сообщает El Nacional.

Отмечается, что трансляция прекратилась внезапно, и камеры перестали записывать президента. После этого чиновники, которые принимали участие в демонстрации на проспекте Боливара, принялись бежать.

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Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Каракасе, на президента Венесуэлы было совершено покушение.

«Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным», — заявил источник.

Он не уточнил, о каком способе покушения идет речь.

Ранее Николас Мадуро анонсировал большие перемены в Венесуэле.